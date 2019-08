1 Der Täter schlug der Seniorin mit der Faust ins Gesicht. Foto: dpa

Aus heiterem Himmel attackiert ein Unbekannter eine 77-jährige Frau in Ostfildern. Er schlägt auf sie ein und verletzt die Seniorin schwer. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Angriff.

Ostfildern - Völlig unvermittelt und ohne Grund hat ein bislang unbekannter Mann eine Seniorin in Ostfildern (Kreis Esslingen) angegriffen und schwer verletzt. Zu dem unglaublichen Vorfall kam es laut der Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Zinsholz in der Kirchheimer Straße in Ruit: Die 77-Jährige war gerade damit beschäftigt, einen Fahrschein zu lösen, als ein aggressiver Unbekannter hinter sie trat und ihr mit einer Plastikflasche auf den Kopf schlug. Daraufhin entfernte sich die Seniorin von dem Mann. Doch der Täter verfolgte sie und versetzte ihr nach wenigen Schritten einen Faustschlag ins Gesicht. Die 77-Jährige fiel dadurch zu Boden. Sie erlitt bei dem Angriff so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine Zeugin wählte den Notruf und benachrichtigte die Polizei.

So wird der Täter beschrieben:

Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat dunkle Haare, trug eine Jeans sowie ein dunkles T-Shirt. Er machte einen alkoholisierten Eindruck.

Der Mann hatte ein silberfarbenes Fahrrad dabei und stieg damit nach der Tat in die Linie U7 in Richtung Nellingen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Fahndung nach dem Täter aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um weitere Zeugenhinweise.