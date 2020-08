1 Der 30-Jährige war unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist innerhalb weniger Tage gleich zweimal von der gleichen Streifenwagenbesatzung in Ostfildern gestoppt worden. In beiden Fällen stand er offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Ostfildern - Gleich zweimal innerhalb weniger Tage ist ein offenbar unbelehrbarer 30-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, war er bereits am Montagabend gegen 20.45 Uhr im Rahmen einer Kontrolle zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss in Denkendorf angehalten worden.

Aus dem Auto des Mannes nahmen die Beamten dabei Marihuanageruch wahr. Bei seinem Beifahrer stellten sie eine geringe Menge Marihuana sicher. Ein bei dem 30-jährigen Fahrer durchgeführter, vorläufiger Test ergab, dass er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Am Freitag um 8 Uhr traf dieselbe Streifenwagenbesatzung, die den Mann bereits am Montag kontrolliert hatte, in Ostfildern erneut auf den 30-Jährigen in seinem Auto und hielt ihn an. Wieder deuteten eindeutige Symptome darauf hin, dass der Mann wieder unter Drogeneinfluss stand. Ein erneuter Test bestätigte dies. Der Mann musste deshalb noch einmal eine Blutprobe abgeben. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse zu beiden Fällen muss der 30-Jährige mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Außerdem erwarten ihn führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Die Polizei führt regelmäßig derartige Kontrollen durch, um das so gefährliche Fahren unter Drogeneinfluss einzudämmen. Allein im Landkreis Esslingen wurden im vergangenen Jahr 25 Unfälle verzeichnet, bei denen der Verursacher unter Drogeneinfluss stand. Neun Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer.