Ostern in der Stuttgarter Wilhelma

Ostern, Passion und das Lamm sind eng miteinander verbunden. Im Johannesevangelium in der Bibel wird Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. In der christlichen Kunst ist das Osterlamm mit Siegesfahne als ein Symbol für die Auferstehung Jesu dargestellt. Gleich mehrere verschiedene Osterlämmer gibt es nun passend zum christlichen Fest in der Stuttgarter Wilhelma auf dem Schaubauernhof zu erleben.

Dort kamen jüngst einige Lämmer zur Welt, darunter ist eine besonders österlich anmutende Rasse: die Border-Leicester-Schafe. Mit ihren aufrecht stehenden Ohren und feinen, hellen Gesichtern sind sie leicht zu erkennen. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Osterlamm und Osterhase. Und gerade bei dieser Rasse hatte es ein Mutterschaf nicht einfach mit der Geburt. Denn, es brachte zur Überraschung aller, Zwillinge zur Welt.

Zwillinge mit vereinten Kräften zur Welt gebracht

„Die Zwillinge hatten es nicht leicht, auf die Welt zu kommen“, berichtet Wilhelma-Sprecher Florian Pointke. Eine Passantin im Rosensteinpark war spät abends auf die Geburt in der Wilhelma aufmerksam geworden. Sie informierte die Polizei, die wiederum Zoodirektor Thomas Kölpin alarmierte. Auf der Anlage der Border-Leicester-Schafe fand er ein neugeborenes Jungtier vor und stellte fest, dass beim Muttertier noch ein zweites Lamm unterwegs war.

Das Problem: Dieses steckte im Geburtskanal fest. Mit der herbeigerufenen Tierärztin konnte das zweite Jungtier mit vereinten Kräften geholt werden. „Ohne den Einsatz von Herrn Kölpin und Frau Weigold wären die beiden Lämmer und das Muttertier nicht mehr am Leben“, erklärte Pointke. Die gute Nachricht: Beide Jungtiere und die Mutter sind wohlauf.

Streicheleinheiten im Gehege möglich

Die Border-Leicester-Schafe stammen ursprünglich aus den Borderlands, dem Grenzgebiet zwischen England und Schottland. Als weitere alte Haus- und Nutztierrasse sind die kleinwüchsigen Skudden im Zoo zu erleben. Diese Rasse stammte einst aus Ostpreußen und lebte auf dem Baltikum bei kargen Sand- und Heideböden.

Wer gerade auch über die Feiertage den tierischen Nachwuchs bestaunen will, erlebt ihn im Schaubauernhof. Dort dürfen einige Tiere auch gestreichelt werden – wenn sie das wollen. In den Gehegen gibt es Begegnungszonen, wo Mensch und Tier aufeinandertreffen. In den nicht zugänglichen Bereichen der Gehege können sich die Tiere zurückziehen, wenn sie keine Lust mehr auf Streicheleinheiten haben.