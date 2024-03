1 Eine Eiersuche im Park ist in den Osterferien rund um das Schloss Rosenstein geplant. Foto: Stock Adobe/Kai Schirmer

In Stuttgart gibt es in den Osterferien keinen Grund für Langeweile. Vielerorts gibt es spezielle Aktionen für Familien. Wir stellen sechs Angebote vor, für manche ist jetzt eine Anmeldung erforderlich.











Link kopiert



Bald sind Osterferien. Zwei Wochen lang keine Schule und keine Hausaufgaben. Doch wenn viele Freunde in Urlaub gefahren sind, kann das auch schnell mal langweilig werden. Dann ist es zeit für einen Ausflug. Wir haben sechs Ziele rausgesucht, die sich wirklich lohnen. Bei allen handelt es sich um Orte in Stuttgart, an denen es in de Osterferien spezielle Aktionen gibt.