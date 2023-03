1 Felix Kammerer in „Im Westen nichts Neues“ Foto: Netflix/Reiner Bajo

Der Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues" hat vier Oscars gewonnen. Die Auszeichnung aber als großen deutschen Sieg zu feiern, ist problematisch, findet unser Autor Gunther Reinhardt.









Selten wurde drastischer das Elend in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs vorgeführt, selten wurde das Gräuel der Schlachten in so grausam hochaufgelöste Bilder übersetzt, und selten hat ein Film so deutlich vorgeführt, wie gefährlich falsch verstandener Patriotismus ist. „Im Westen nichts Neues“ ist ein erschütterndes Stück Kino, das aus Erich Maria Remarques Buch ein opulent-gewaltiges Schlachtengemälde gemacht hat.

Man darf ein bisschen aus dem Häuschen sein

Dass das auch die Oscar-Akademie erkannt hat, ist erfreulich. Der Film „Im Westen nichts Neues“ hat in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht nur den Oscar als bester internationaler Film gewonnen, sondern wurde auch für die beste Kamera, das beste Produktionsdesign und die beste Filmmusik ausgezeichnet.

Auch wenn es nicht für die Königsdisziplin „Bester Film“ gereicht hat: Vier Oscars für einen deutschen Film – das gab’s noch nie. Da darf man schon ein bisschen aus dem Häuschen sein. Die vier Oscars für „Im Westen nichts Neues“ aber als großen deutschen Sieg zu feiern, ist problematisch, nicht zeitgemäß und ein bisschen geschmacklos.

Falsch verstandener Nationalstolz

Warum? Weil Patriotismus bei einem Film, der explizit vorführt, wie falsch verstandener Nationalstolz eine ganze Generation ins Verderben stürzt, nicht unbedingt die angemessene Reaktion ist. Bei den Oscars sollte es nicht darum gehen, dass Nationen gegeneinander antreten, sondern darum, dass Filme eine Botschaft haben, die überall auf der Welt verstanden werden kann, egal ob sie in Japan, Indien oder Deutschland produziert wurden.

Miteinander statt Gegeneinander

Und genau dafür ist „Im Westen nichts Neues“ ein großartiges Beispiel. Der Film wurde von dem Streamingdienst Netflix in Auftrag gegeben, der in den USA zu Hause ist. James Friend, der als Kameramann mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ist Brite, das Drehbuch hat der deutsche Regisseur Edward Berger zusammen mit der Schottin Lesley Paterson und dem Briten Ian Stokell geschrieben.

„Im Westen nicht Neues“ ist genau deshalb so gut geworden, weil den Filmemachern nationale Identitäten egal waren. Während die Filmhandlung die Katastrophe des Nationalismus vorführt, wird hinter den Kulissen kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander der unterschiedlichsten Nationen vorgelebt. Gerade in Zeiten wie diesen ist das ein wichtiges Signal. Dass der Film aus Deutschland stammt, sollte Nebensache sein.