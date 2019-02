13 Ob die Countrysängerin Kacey Musgraves bei der Anprobe Lust auf Cupcakes hatte? Foto: Invision

Barbie-Alarm oder mehrstöckige Hochzeitstorte mit Buttercreme? Auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscarverleihung dominierte eine eher schwierige Farbe, die nicht jedem steht. Doch das hinderte viele Stars nicht daran, sie trotzdem anzuziehen.

Stuttgart - Auf dem roten Teppich dominierte in diesem Jahr besonders eine Farbe: Rosa in allen möglichen Schattierungen war die wohl am häufigsten gewählte Farbe für die Oscar-Roben der Stars. Ob zartes Blassrosa, sattes Pink oder pudrige Töne - wie jeder weiß, ist es nicht einfach, die Farbe so zu tragen, ohne gleich wie ein Barbie-Verschnitt oder ein Törtchen auszusehen.

Ob Mode-Ikonen wie Julia Roberts oder Model Winnie Harlow – in unserer Bildergalerie können Sie die schlimmsten Rosa-Looks der Oscars 2019 begutachten und sich selbst ein modisches Urteil bilden.

Klicken Sie sich durch die schlimmsten Oscar-Looks aller Zeiten.

Sehen Sie im Video, welche weiteren Looks mehr als fragwürdig waren: