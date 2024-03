Ein 43-Jähriger hat in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) offenbar derart heftig auf einen Kontrahenten eingeschlagen, dass dieser nun mit dem Tod ringt. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

Im Remshaldener Ortsteil Geradstetten (Rems-Murr-Kreis) ist es am Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zweier Männer gekommen. Ein 43-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Beamten gerufen, weil Anwohner einen sehr lautstarken Streit aus einer Wohnung wahrgenommen hatten. Wie die Beamten feststellten, war dieser zwischen zwei 43 Jahre alten Männern entbrannt. Der Bewohner der Wohnung wurde von seinem Kontrahenten mehrfach geschlagen – offenbar so heftig, dass er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. „Der Mann ist noch im Krankenhaus und schwebt aktuell noch in Lebensgefahr“, so der Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag.

Verdächtiger in U-Haft – Ursache des Streits in Remshalden unklar

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. Gegen ihn besteht laut der Staatsanwaltschaft ein dringender Tatverdacht des versuchten Totschlags. Er wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, dieser schickte ihn in Untersuchungshaft. Der Grund für den Streit ist noch unklar: „Der Geschädigte kann aktuell nicht vernommen werden“, so der Polizeisprecher. Ob der Festgenommene Angaben zur Tat macht, ist nicht bekannt.