Hier kann man den Livestream Rock am Ring sehen

8 Rock am Ring legt wieder los – auch im Livestream Foto: dpa/Thomas Frey

Vom 3. bis zum 5. Juni eröffnet Rock am Ring mit Green Day, Placebo und anderen den echten Sommer. Große Teile des Angebots werden auch als Stream übertragen.















Link kopiert

Freibad und Eisbecher sind ja ganz schön, aber für viele Menschen ist der Sommer erst wirklich da, wenn das Rock-am-Ring-Festival loslegt. Vom 3. bis zum 5. Juni ist es wieder soweit, unter anderem mit Green Day und Placebo. Wer nicht selbst zum Nürburgring kommen kann, bekommt wie jedes Jahr Musik per kostenlosem Livestream geliefert. Aber Achtung, der Anbieter hat gewechselt: nicht mehr Magenta TV, sondern der Streamingdienst RTL+ bringt 2022 Muse, Volbeat und andere auf Telefone, Rechner und Smart TVs.

Livestream ohne Abo

Dafür muss niemand ein Abo haben. Rock am Ring gibt’s bei RTL+ gratis im Webbrowser. Wer allerdings ein Abo, kann das Ganze auch ein wenig komfortabler via RTL+-App erleben.

Wer zu Festivalzeiten überhaupt nicht zum Mitrocken kommt, kann bei RTL+ einen Monat lang noch die Aufzeichnungen abrufen. Und der SWR bietet in der ARD-Mediathek als Begleitung zum Festival ab 4.6. täglich eine Folge der Doku „Rock am Ring - back to life!“.

Erfahrungsgemäß wird mit einigem zeitlichen Abstand bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auch noch ein Zusammenschnitt von Rock-am-Ring-Auftritten zu sehen sein. Dafür stehen aber noch keine Termine fest.