33 Deichkind auf dem Wasen Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Glückliche Momente: 12 500 begeisterte Fans haben die Hamburger Elektropunk-Formation Deichkind open-air auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Abriss garantiert – und die Wettergötter meinten es gut.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Ich hab gestapelt, hab verhandelt, hab gebettelt und gedealt, an der Börse, unter Tage, Enkeltrick und Pokerspiel“ – hat alles nichts gebracht, so der Text weiter, und so drucken wir uns jetzt lieber selbst das Geld! So lauten die ersten Zeilen des zuletzt veröffentlichten Deichkind-Stücks „Drucker“ (featuring Drunken Masters), das auf dem aktuellen Album „Neues vom Dauerzustand“ zu hören ist. Die Hamburger Elektropunk-Formation um Sänger und MC Philipp Grütering, Henning Besser alias DJ Phono und Sebastian „Porky“ Dürre lässt sich auch mit ihrem achten Studioalbum einmal mehr nicht lumpen, was eine klug-gesellschaftskritische Texterei angeht, die mit jede Menge Spaß und Sarkasmus gespickt ist.