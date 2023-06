1 Alexander Reiter berät die Kunden per Video genauso gerne wie am herkömmlichen Schalter. Foto: /Jürgen Bach

Ludwigsburg - Ist es nicht eng da drin? – Am Anfang dachten ein paar Leute, dass im Videoreisezentrum tatsächlich jemand in dem Automaten am Bahnhof sitzt, erzählt Ilona Kemner, Teamleiterin des Ludwigsburger Reisezentrums. Es sieht ja auch fast so aus: Wer im Videoreisezentrum ein Ticket kaufen möchte, muss nur auf den grünen Knopf drücken und schon erscheint auf einem Bildschirm ein Mitarbeiter. Wie von Zauberhand bedient er den Fahrkartenautomaten neben dem Bildschirm und kann sogar Zusatzinfos für den Kunden ausdrucken. Säßen die Angestellten aber wirklich in dieser Box, wäre es kaum möglich, dass sie in einem Moment einen Kunden in Ludwigsburg bedienen und im nächsten Moment in Kornwestheim oder Marbach. Freilich ist da Technik im Spiel.