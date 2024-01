Oliver Wnuk: Schauspieler will wieder in den Süden ziehen

1 Oliver Wnuk wurde in Konstanz geboren. Er kann sich vorstellen, in den Süden zurückzukehren. (Archivbild) Foto: IMAGO/APress/IMAGO

Oliver Wnuk – Darsteller in der ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“ – hat genug von Berlin und kann sich vorstellen, wieder zurück in die Heimat zu ziehen. Warum?











„Paradies“, so heißt der Stadtteil in Konstanz, in dem Schauspieler Oliver Wnuks Wurzeln liegen. „Und so ist es da auch“, sagte der 47-jährige in einem „Bild der Frau“-Interview. Das Viertel direkt am Bodensee im Süden Baden-Württembergs könnte nicht gegenteiliger zu Wnuks jetzigem Wohnort sein. Der Schauspieler lebt aktuell in Berlin Friedrichshain – vielleicht nicht mehr lange, wie er jetzt ankündigt.