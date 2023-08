Neun-Millionen-Dollar-Mercedes in den USA prämiert

Oldtimershow in Pebble Beach

5 Der stolze Besitzer: Jim Patterson (zweiter von rechts). Ganz rechts im Bild ist Marcus Breitschwerdt zu sehen, der Geschäftsführer der Mercedes-Benz Heritage GmbH. Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz

Ein Auto des amerikanischen Sammlers Jim Patterson holt den Titel „Best of Show“ bei der Klassikerschau bei Monterey. Der erste Besitzer war ein Monarch.









Gebaut wurde er 1937 für Mohammed Zahir Schah, den König von Afghanistan. In sieben Jahrzehnten hat der schwarze Mercedes-Benz 540 K Roadster seither nur fünfmal den Besitzer gewechselt. Seit 2022 gehört er dem amerikanischen Sammler Jim Patterson, der 9,9 Millionen US-Dollar dafür hingelegt hat. Frisch restauriert hat der Oldtimer jetzt den Titel „Best of Show“ beim Pebble Beach Concours d’Elegance bei Monterey in Kalifornien gewonnen.