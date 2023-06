7 Thomas Stiller hat seinen birkengrünen Käfer, Modell 1300 Export, selbst restauriert. In der Garage steht auch der blaue 1303er. Foto: C. Holowiecki

Thomas Stiller ist nicht nur ein leidenschaftlicher VW-Käfer-Fan, er ist auch ein ambitionierter Autoschrauber. Seinen Oldtimer von 1966 hat er mit eigenen Händen restauriert. Vier Jahre hat er dafür gebraucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Thomas Stiller verzieht das Gesicht. Was der unbedarfte Betrachter kaum bemerkt, sieht er sehr wohl, und es ärgert ihn: Auf dem Kotflügel seines VW-Käfers sind Spuren von getrocknetem Wasser- und Dreckspritzer zu sehen. So stellt der 49-Jährige seinen Oldtimer normalerweise nicht in die Garage, aber tags zuvor ist er in einen Schauer gekommen. „Es hat wie aus Kübeln geregnet“, sagt er.