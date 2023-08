Am Schloss Solitude sind am Rande der Messe Home and Garden die Fans historischer Fahrzeugen unter sich. Am Freitagvormittag warten sie auch auf einen besonderen Bus.

Irgendwann hat das Warten ein Ende: das Knattern der Motoren ist zu hören. Dann biegt der blaue Bus um die Ecke. Eine erlesene Gruppe von Fahrgästen steigt aus dem hellbau-weißen Bus, in dem 1954 die Fußball-Nationalmannschaft gesessen hatte. „Gut war’s“ sagt ein älterer Herr, als er aus dem Bus aussteigt.

Ein gelber Käfer ist weithin sichtbar

Flanieren am Schloss Solitude, unmittelbar an den Ständen von Home and Garden, der Ausstellung, die Sommer, Sonne und das ästhetisch Schöne nach Hause holen will. Doch die Besucher, die auf den Mercedes-Benz O 3500 aus der Sammlung Auwärter gewartet leben in einem ganz anderen Kosmos. Hier geht es um Gemeinschaftserlebnis, Tempo, Siege, den Geruch von Abgasen, Motorenöl, Gummi, Lack und Leder.

Lesen Sie auch

Eskorte für den Bus

Eskortiert wird der Bus von drei BMW-Motorrädern aus dem Polizeimuseum. Hinter ihm fährt ein zeitgenössischer ADAC VW-Käfer – der spricht dann wieder alle an, die sich am Freitagvormittag auf der Solitude aufhalten.