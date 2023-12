Oldtimer als Lebensaufgabe: Die Käfer-Retter aus Backnang

9 Thomas Canz und Thomas Erk reparieren und restaurieren seit Anfang der 1990er-Jahre VW Käfer. Foto: Gottfried Stoppel

Bei Erk & Canz werden alte VW-Käfer wieder flott gemacht. Oldtimer-Fans aus ganz Europa kommen in den Teilort Maubach, um dort ihr Kultmobil reparieren – oder gleich komplett restaurieren zu lassen. Einblicke in eine ganz besondere Werkstatt.











Link kopiert



Juliane Muscogiuri hatte schon immer ein großes Herz für die kleinen Wagen mit der kugeligen Form: „Papa, Papa, fahr langsamer! Ich will die lustigen Autos am Straßenrand sehen“, sagte die jetzt 32-Jährige schon als Kind zu ihrem Vater. Also drosselte dieser die Geschwindigkeit, wenn er auf der B 14 an der Autoreparatur-Werkstatt von Erk & Canz im Backnanger Teilort Maubach vorbeifuhr. Die kleine Juliane drückte dann den lockigen Schopf ans Seitenfenster. Sie war begeistert von den dort dutzendfach aufgereihten und teils recht desolat aussehenden Automobil-Antiquitäten auf dem Werkstatthof.