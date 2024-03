Olaf Scholz in Sindelfingen: Sprung über Blumenrabatten und Selfie-Manie

41 Kanzler auf Abwegen: Als erstes begrüßte der Regierungschef einen Passanten. Foto: jps

Olaf Scholz trifft in Sindelfingen auf toughe Schüler, später darf der Bundeskanzler ausnahmsweise mal wieder selbst am Steuer eines Autos sitzen. Eines Mercedes, versteht sich. Beobachtungen rund um den Kanzlerbesuch.











Link kopiert



Die Male, die eine amtierende Kanzlerin oder ein Kanzler Boden im Kreis Böblingen betreten haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Helmut Schmidts Wahlkampfauftritt im Böblinger Feuerwehrgerätehaus ist noch heute Stoff für Legenden, obwohl das 38 Jahre her ist und Schmidt damals schon gar nicht mehr im Amt war. Aus derselben Partei wagte sich jetzt der amtierende Regierungschef Olaf Scholz in schwäbische Gefilde und sogar mitten in deren wirtschaftliche Herzkammer: nach Sindelfingen zu Mercedes-Benz und an die Gottlieb-Daimler-Schule.