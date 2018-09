Oktoberfest in München Stuttgarter Promis feiern auf der Wiesn

Von red/jo 23. September 2018 - 12:16 Uhr

Egal ob Ex-Bachelorette Monica Ivancan, Playmate Ramona Bernhard oder Youtuber Sami Slimani – Wenn auf der Wiesn in München „O’zapft is“, lassen sich auch Promis aus Stuttgart die Party nicht entgehen.





Stuttgart/München - Beim größten Volksfest der Welt hieß es am Samstag wieder: O’zapft is! Wie jedes Jahr lockt das Oktoberfest viele Prominente und solche, die sich dafür halten auf die Münchner Theresienwiese. Auch Promis aus Stuttgart und der Region ließen sich in den Festzelten und auf dem Rummel blicken.

So versuchte sich beispielsweise das Stuttgarter Model und Ex-Bachelorette Monica Ivancan erfolgreich beim Schießen eines Teddybären, Playmate Ramona Bernhard ließ sich in einem gewohnt gewagten Outfit im Festzelt ablichten und Youtuber Sami Slimani feierte seinen ersten Wiesn-Besuch in bayerischer Tracht.

Jede Menge Promis in den Festzelten

Neben Stars und Sternchen aus Stuttgart zeigte sich auch jede Menge überregionale und internationale Prominenz. Unter den Stargästen waren etwa der ehemalige Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger, Ex-Profiboxer Henry Maske oder Schlagerstar Florian Silbereisen, die Moderatorin Carolin Reiber sowie der Musik-Produzent Ralf Siegel.

Bereits am Samstag hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier angezapft und damit das 185. Oktoberfest eröffnet. Erstmals war Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt dabei – er erhielt traditionsgemäß die erste Maß. Danach bekamen auch die Wiesn-Gäste in den Zelten das erste Bier.

In den sozialen Netzwerken posteten die Stars ihre Eindrücke vom Oktoberfest.