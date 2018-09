Oktoberfest in München „O’zapft is!“ – So ausgelassen wird in den Zelten gefeiert

Von red/AFP 22. September 2018 - 14:06 Uhr

Ozapft is! Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier angezapft und damit das 185. Oktoberfest eröffnet.





18 Bilder ansehen

München - Mit dem Einzug der Wiesnwirte und dem traditionellen Fassanstich hat am Samstagmittag das Münchner Oktoberfest begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) stach im Schottenhammel-Festzelt mit zwei Schlägen das erste Bierfass an und reichte die erste Maß Bier an Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Mehr zum Thema

Damit ist das Oktoberfest offiziell eröffnet. Reiter hat für den traditionellen Fassanstich mit Ausnahme des ersten nach seiner Wahl 2014 bislang stets nur zwei Schläge gebraucht. In den folgenden gut zwei Wochen werden in München zum weltweit größten Volksfest um die sechs Millionen Besucher erwartet. In den vergangenen Jahren war aus Sorge vor Anschlägen das Sicherheitskonzept der Wiesn ausgeweitet worden. Die Theresienwiese ist inzwischen umzäunt, Besucher dürfen keine Rucksäcke mit auf das Gelände nehmen.

Die gestiegenen Kosten für die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen führten unter anderem zu höheren Bierpreisen, weshalb in diesem Jahr zum ersten Mal eine Maß Bier mehr als elf Euro kostet.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Eindrücke aus den Festzelten des Oktoberfests.