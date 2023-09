1 Bereits am Eröffnungstag ereignete sich auf dem Oktoberfest ein Unfall. Foto: dpa/Sven Hoppe

Auf dem Münchner Oktoberfest sind zwei Achterbahnwagen zusammengestoßen. Acht Personen wurden dabei verletzt. Das Fahrgeschäft ist wieder repariert, kann aber noch nicht in Betrieb genommen werden.











Der Neustart der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Oktoberfest nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten verzögert sich. Die Materialprüfung an den beiden Zügen, die am Samstag aufeinander gerollt waren, sei im Laufe des Dienstags abgeschlossen worden, teilte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Mittwoch mit. Nun seien weitere Reparaturarbeiten nötig.