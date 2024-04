1 Wegen starker Rauchentwicklung werden Anwohner in Ofterdingen und Mössingen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf einem Hof in Ofterdingen (Kreis Tübingen) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand.











In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ofterdingen im Kreis Tübingen ist aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ersten Schätzungen zufolge sei bei dem Brand am Mittwochmorgen ein Schaden im mindestens sechsstelligen Bereich entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde demnach niemand. Es befanden sich laut Sprecher auch keine Tiere in der Lagerhalle für Stroh und Heizöl.