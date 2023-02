Offene Fragen nach Unfall in Bietigheim-Bissingen

1 Die Polizei versucht den unklaren Unfallhergang aufzuklären. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 66-Jährige tritt zwischen zwei Autos heraus. Ein Auto versucht ihr auszuweichen, trotzdem kommt es zum Sturz. Aber kam es auch zum Zusammenstoß?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 66-Jährige ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Bietigheim-Bissingen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die dabei helfen können, den genauen Hergang aufzuklären.

Die Frau soll unvermittelt auf die Straße getreten sein

Die Fußgängerin wollte gegen 10.30 Uhr die Dresdner Straße überqueren, wobei sie laut Polizei wohl unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn trat. Dort war gerade ein 37-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Gröninger Weg unterwegs. Auf Höhe der 66-Jährigen wich der 37-Jährige nach links aus und bremste ab. Ob es dabei zu einem Zusammenstoß kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die 66-Jährige stürzte jedenfalls auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Am Audi entstand ein Schaden von geschätzt 2000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet um Hinweise unter 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.