1 Der Supermarkt war infolge der Spinnensichtung mehrere Tage geschlossen. Foto: dpa/Unbekannt

Eine große Spinne in einer Bananenkiste hat in Österreich dafür gesorgt, dass ein Supermarkt mehr als drei Tage lang auf Kunden verzichten musste. Mehrere Tage wurde nach dem Tier gesucht – ohne Erfolg.









Ein Supermarkt in der österreichischen Stadt Krems hat wegen der Sichtung einer großen Spinne in einer Bananenkiste mehr als drei Tage lang auf Kunden verzichten müssen. Am Freitag teilte der Handelskonzern Rewe mit, dass das Geschäft im Laufe des Tages wieder geöffnet werde, nachdem „umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen“ durchgeführt worden seien. Das Tier sei dabei allerdings nicht entdeckt worden.