1 Der 26-Jährige war im österreichischen Kleinwalsertal nahe der deutschen Grenze abgestürzt und gestorben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Walter G. Allgöwer

Der 26-Jährige war am Freitag als vermisst gemeldet worden – jetzt herrscht traurige Gewissheit. Der Wanderer wurde am Samstag unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfles bei Mittelberg tot aufgefunden, zuvor hatte die Polizei sein Handy geortet.











Ein 26 Jahre alter Wanderer ist im österreichischen Kleinwalsertal nahe der deutschen Grenze abgestürzt und gestorben. Wie die Landespolizei Vorarlberg am Montag mitteilte, war der Deutsche am Freitag als vermisst gemeldet worden. Nach einer Handypeilung habe die österreichische Polizei die Leiche des Mannes am Samstag unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfles bei Mittelberg gefunden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der 26-Jährige über felsiges Gelände abgestürzt und sich dabei tödlich verletzt habe.