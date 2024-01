1 Beim Eisklettern kam ein Deutscher in Österreich ums Leben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO

Eine Lawine reist zwei Eiskletterer auf einem Berg bei Reutte in die Tiefe, einer von ihnen wird tödlich verletzt. Was über die Tour der beiden bekannt ist.











Ein deutscher Eiskletterer ist in den Tiroler Bergen von einer Lawine in die Tiefe gerissen worden. Der 33-jährige Mann aus München starb bei dem Unglück im Gebiet von Reutte, während sein 37-jähriger kanadischer Begleiter mit Verletzungen überlebte, wie die Polizei am Montag mitteilte.