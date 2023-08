ÖPNV in Stuttgart

1 Eine neue Generation der Zacke ist unterwegs – nun fordert der Gemeinderat , dass der Betriebsschluss erst um Mitternacht sein soll. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Bürger monieren den mit 20.45 Uhr viel zu frühen Betriebsschluss. In einem interfraktionellen Antrag fordert der Gemeinderat die Stuttgarter Straßenbahnen auf, die Zahnradbahn abends länger fahren zu lassen – vorerst auf Probe.









Die Zahnradbahn, im Volksmund „Zacke“, ist nicht nur für den Stuttgarter Süden etwas Besonderes, sie ist ein Markenzeichen des gesamten Nahverkehrs in Stuttgart. Und das seit fast 140 Jahren. Denn erstmals fuhr die Zahnradbahn im Jahr 1884 vom Marienplatz in Richtung Degerloch. Damals noch als reine „Arbeiterbahn“, denn sie beförderte überwiegend Feldfrüchte und Milchkannen zum Markt und Baustoffe in die damals aufstrebende Landeshauptstadt.