So fährt die SSB ab Schulbeginn

ÖPNV in Stuttgart

1 Ab dem 11. September pendelt die U16 wie gewohnt wieder zwischen Giebel und Fellbach. Foto: Uli Nagel

Die Stadtbahnlinien U16 und U19 fahren in Stuttgart ab dem Schulstart am 11. September wieder ihre gewohnte Strecken, die U34 setzt bis zum 8. Oktober aus.









Am 11. September ist Schulbeginn in Baden-Württemberg. Von da an fahren die Stadtbahnlinien U16 und U19 wieder ihre angestammte Strecken. Die U19 fährt dann wie gewohnt montags bis freitags alle zehn Minuten zwischen Neugereut und NeckarPark (Stadion). Die U16 ist dann von Montag bis Freitag immer morgens und nachmittags alle zehn Minuten zwischen Fellbach und Giebel unterwegs.