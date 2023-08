1 Die Trasse zwischen Marienplatz und Degerloch verläuft an manchen Stellen nur wenige Meter an den Hausmauern vorbei. Foto: Uli Nagel

Bürger, die entlang der Trasse leben, haben sich mit dem Lärm tagsüber arrangiert, aber um 21 Uhr muss weiterhin Schluss sein. Zumal die wenigen Fahrgäste zu späterer Stunde keinen längeren Betrieb rechtfertigen.









Die Zahnradbahn ist fraglos ein Wahrzeichen und gehört zu Stuttgart wie der Fernsehturm oder der Königsbau. Doch nicht nur die Einheimischen „lieben“ ihre Zacke, die seit fast 140 Jahren zwischen Degerloch und Marienplatz pendelt. Für viele Touristen, die jährlich die Landeshauptstadt besuchen, gehört ein Fahrt mit der Zahnradbahn zum Pflichtprogramm während ihrer Stuttgart-Visite. Doch die Zahnradbahn ist mit täglich bis zu 3000 Fahrgästen auch ein wichtiger Baustein im Streckennetz der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) AG. So auch die Meinung des Stuttgarter Gemeinderats, der es deshalb für angebracht hält, die Betriebszeiten der Zacke – sofern möglich und wirtschaftlich – mindestens bis Mitternacht zu verlängern. Heute ist um 20.45 Uhr Zapfenstreich, was vor allem Fahrradfahrer in die Röhre gucken lässt. Denn der Pendelbus, den die SSB installiert hat, kann aus Platzgründen keine Zweiräder transportieren. Ob die Zacke bereits in absehbarer Zeit bis Mitternacht zwischen Degerloch und Marienplatz pendeln kann, wird jetzt von den SSB geprüft.