1 Über diese Kreuzung diesseits des Schillerdurchlasses soll die neue Stadtbahn in Ludwigsburg einmal fahren – und dann einige Meter weiter, links unter der bestehenden Bahnlinie in einem Tunnel verschwinden. Foto: Simon Granville

Ressourcenschonend soll sie sein, ein bedeutender Standortfaktor obendrein, und die Straßen in und um Ludwigsburg sollen mit ihr deutlich entlastet werden: die neue Stadtbahn. Mit mehr als 10 000 Fahrgästen rechnet der Zweckverband, der sie plant, auf manchen Abschnitten einmal. Damit würden, so rechnet er vor, Pendler, die in und um Ludwigsburg unterwegs sind, fast 50 000 Kilometer weniger im Auto zurücklegen. Ein enormes Einsparpotenzial bei den CO2-Emissionen also.