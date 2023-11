Öffnungszeiten und Platzvergabe in der Kritik: Krach unterm Weihnachtsbaum

1 Der Weihnachtsmarkt hat verlängerte Öffnungszeiten. Das gefällt nicht allen Beschickern. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nun müssen doch alle Beschicker des Weihnachtsmarkts bis Betriebsende durchhalten. Die Winterhütte wurde ohne Ausschreibung vergeben.











Die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hat gegen den Widerstand des gemeinderätlichen Wirtschaftsausschusses nun doch die verlängerten Öffnungszeiten für alle Beschicker des Stuttgarter Weihnachtsmarkts verbindlich gemacht. Nachdem es „verschiedene Diskussionen gab, die bis in die Politik getragen wurden“, so die Veranstaltungsgesellschaft am Dienstag in einem Schreiben an alle Beschicker, „haben wir uns der Öffnungszeiten nochmals angenommen“ – und eine günstigere Festlegung für hinfällig erklärt. Wegen Klagen von Beschickern über den späten Betriebsschluss donnerstags bis samstags um 23 Uhr gab es das Angebot, um 21.30 Uhr Feierabend zu machen, wenn keine Kunden mehr zu erwarten seien. Merkwürdig: Diese Zusage war dem Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 10. November nicht bekannt gemacht worden. Er hätte sie folglich nicht fordern müssen.