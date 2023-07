1 An vielen öffentlichen Orten – im Bild der Eugensplatz – gilt das Alkoholverbot. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zwar muss man von Donnerstag an nicht mehr um 22 Uhr daheim sein. Doch dem Feiern nach Ende des Services in den Gastronomien der Stadt sind neue Grenzen gesteckt.









Stuttgart - Die Stadt hat für Nachtschwärmer im Zusammenhang mit den von Donnerstag an greifenden Öffnungen eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Ausgangssperre gilt am Mittwoch, 26. Mai, zum letzten Mal. Am Donnerstag, dem ersten Tag mit den Lockerungen, ist sie nicht mehr in Kraft. Das heißt, man kann sich Zeit lassen für den Heimweg, wenn die endlich wieder geöffneten Lokale schon um 21 Uhr schließen müssen.