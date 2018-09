Oberliga Baden-Württemberg Liveticker: Stuttgarter Kickers beim Tabellenführer Bahlinger SC gefordert

Von jor 01. September 2018 - 12:00 Uhr

Verschoss gegen Backnang einen Elfmeter: Patrick Auracher. Foto: Pressefoto Baumann

Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen die TSG Backnang am vergangenen Mittwoch, wartet auf die Stuttgarter Kickers in der Oberliga gleich die nächste schwere Aufgabe. Die Blauen treffen auf den aktuellen Tabellenführer Bahlinger SC.

Bahlingen - Für den Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers geht es am Samstag (15.30 Uhr) zum Bahlinger SC. Der Trip an den Kaiserstuhl ist brisant – die Blauen treffen auf den aktuellen Tabellenführer. Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen die TSG Backnang (0:1 n.V.) wollen die Kickers in Bahlingen Wiedergutmachung. Besonders in der Offensive war am Mittwoch der Wurm drin. Zahlreiche gute Tormöglichkeiten blieben ungenutzt.

Kapitän Feisthammel wieder in der Startelf

Umso wichtiger für die Blauen ist daher, dass Torjäger Mijo Tunjic wieder im Kader stehen wird. Ein Einsatz von Anfang an ist jedoch unwahrscheinlich. Dagegen wird Kapitän Tobias Feisthammel wieder in die Anfangsformation zurückkehren. Ob den Stuttgarter Kickers in Bahlingen ein Dreier gelingt, erfahren Sie im Liveticker.

In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfussballportal FuPa und den Stuttgarter Kickers bieten wir ab 15.15 Uhr live vom Spielfeldrand einen Ticker zum Spiel.