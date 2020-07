Campingbus rutscht in Kanal - 22-Jährige stirbt

1 Das DLRG barg die Frau aus dem Wagen, konnte aber nichts mehr für sie tun. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh/www.7aktuell.de/Nils Reeh

In der Nähe von Karlsruhe kommt es zu einem Unglück, das eine 22-Jährige das Leben kostet. Ein Campingbus rutscht in einen Kanal, die Frau ertrinkt.

Oberhausen-Rheinhausen - Beim Campen am Rhein ist der Bus eines jungen Paares mitten in der Nacht ins Wasser gerutscht - die 22-jährige Frau starb, ihr gleichaltriger Lebensgefährte konnte sich retten. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden ihr Fahrzeug auf der Rheininsel Korsika bei Oberhausen-Rheinhausen nahe Karlsruhe am Ufer eines Kanals geparkt.

Dort rutschte es in der Nacht zum Samstag den Hang hinab und versank fast vollständig im Wasser. DLRG-Taucher bargen die Frau aus dem Wagen, die Rettungskräfte konnten ihr aber nicht mehr helfen. Wie der Campingbus ins Rutschen geriet, blieb zunächst unklar.