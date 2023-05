1 Die klare Wahlverliererin ist Angelika Matt-Heidecker. Ob es Pascal Bader gelingen wird, den Gemeinderat von seinen Ideen zu überzeugen, wird sich zeigen. Foto: Pressefoto Horst Rudel/Horst Rudel

Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Kirchheim trifft nicht nur die amtierende Rathauschefin Angelika Matt-Heidecker. Es ist auch eine Ohrfeige für den Gemeinderat, kommentiert unser Autor Thomas Schorradt.









Kirchheim - Die Wählerinnen und Wähler in Kirchheim haben ihre Oberbürgermeisterin in den Ruhestand versetzt und den in letzter Minute auf das Kandidatenkarussell gesprungenen Pascal Bader auf den Chefsessel im Rathaus katapultiert. Damit endet in Kirchheim eine Ära, die weit länger gedauert hat als die 16 Jahre, die die nun abgewählte Ratschefin in Amt und Würden war. Schon zuvor hatte Angelika Matt-Heidecker im Gemeinderat, an der Spitze der SPD-Fraktion, die Politik in der Stadt maßgeblich mitbestimmt. „Jetzt ist’s auch mal genug“, mag sich da selbst das angejahrte, der Politikerin eigentlich wohlgesinnte Stammpublikum gesagt haben.