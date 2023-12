OB-Wahl in Ulm: Gunter Czisch wird in Stichwahl gezwungen

1 Der Ulmer OB Gunter Czisch muss in die Stichwahl. Foto: dpa/Stefan Puchner

Der Durchmarsch für CDU-Mann Gunter Czisch gelingt nicht. SPD-Herausforderer Martin Ansbacher ist stärkster Verfolger, Grünen-Landeschefin Lena Schwelling landet distanziert.











Die Oberbürgermeisterwahl in Ulm geht in eine zweite Runde. Amtsinhaber Gunter Czisch, CDU, konnte am Sonntag zwar mit gut 43 Prozent der abgegebenen Stimmen das stärkste Ergebnis unter den Kandidaten erzielen, von der absoluten Mehrheit war er damit aber klar entfernt. Am 17. Dezember wird nun erneut gewählt, dann genügt die einfache Mehrheit der Stimmen.