Sebastian Reutter, hier bei einer Veranstaltung unserer Zeitung am 20. Oktober in der Porsche-Arena, hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Bei der zweiten Runde der OB-Wahl treten jetzt noch eine Frau und acht Männer an, die den Stuttgartern vom ersten Wahlgang bekannt sind.









Stuttgart - Das Feld der Kandidierenden bei der OB-Wahl in Stuttgart ist weiter geschrumpft. Am Mittwoch hat auch Sebastian Reutter seine Bewerbung zurückgezogen, der beim ersten Wahlgang am 8. November als parteiunabhängiger Aspirant ins Rennen gegangen war.