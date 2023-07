Das OB-Amt in Zahlen und Fakten

OB-Wahl in Stuttgart

7 Neuer Hausherr gesucht: das Stuttgarter Rathaus. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart wählt einen neuen Oberbürgermeister. Der steht nicht nur dem Gemeinderat vor und ist Chef von mehr als 14 000 Mitarbeitern der Verwaltung. Das Amt bringt noch mehr mit sich. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Hand aufs Herz: Wer hat schon mal etwas vom Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken gehört? Diesem Zusammenschluss gehört die Stadt Stuttgart an und der Oberbürgermeister vertritt die Kommune bei den Verbandsversammlungen. Das gehört von Amts wegen zu seinen Pflichten. Weitere nicht ganz so bekannte Zahlen und Fakten rund um den Chefposten im Stuttgarter Rathaus haben wir in der Bilderstrecke zusammengefasst. Es geht ums Gehalt, das Büro, die Befugnisse und vieles mehr. Die Auflistung erhebt gleichwohl keinen Anspruch auf Vollständigkeit.