Nach dem sprunghaften Anstieg der Zuzüge im ersten Halbjahr 2022 durch die Geflüchteten aus der Ukraine, die in Stuttgart angekommen sind, hat sich diese Entwicklung inzwischen wieder abgeschwächt. Ende Juni waren laut dem Statistischen Amt der Stadt 610 563 Einwohner mit Hauptwohnung in Stuttgart gemeldet. Das sind 554 Personen oder 0,1 Prozent mehr als Ende Dezember des Vorjahres. Zum Vergleich: Von Januar bis Juni 2022 lag das Plus bei 5847 Personen, das war eine Zunahme der Einwohnerzahl von fast einem Prozent und damit mehr als das Zehnfache des jetzigen Anstiegs. „Die Bevölkerungszahl stagnierte weitgehend“, erklärt Matthias Fatke, der Leiter des Statistischen Amts der Landeshauptstadt, zum jüngsten Trend.