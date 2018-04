Nürtingen Fünf Verletzte und hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Von red 02. April 2018 - 12:10 Uhr

An einer Kreuzung in Nürtingen kollidieren zwei Autos miteinander. Fünf Menschen werden bei dem Unfall verletzt, es entsteht ein hoher Schaden.





Nürtingen - Fünf Verletzte und ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Ostersonntag auf der Humpfentalstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignete. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer um 22.29 Uhr auf der Tischardter Straße in Richtung Humpfentalstraße.

Hier wollte er nach links in die vorfahrtsberechtige Straße abbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Humpfentalstraße in Richtung Neuffener Straße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Da die Fahrzeugtür am Mercedes des 55-Jährigen nicht mehr geöffnet werden konnte, rückte die Feuerwehr Nürtingen aus, um den Fahrer zu befreien.

Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Der 55-Jährige und ein Mitfahrer wurden schwer, zwei weitere Mitinsassen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Kliniken eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.