Autofahrerin fährt Kind an

1 Wie schwer das Kind verletzt worden ist, ist noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist eine elfjährige Radfahrerin von einem Auto angefahren wurden. Sie hatte übersehen, dass die Autofahrerin Vorfahrt hatte.

Nürtingen - Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Zizishausen erlitten. Die Elfjährige fuhr laut Polizeiangaben mit ihrem Fahrrad gegen 7.10 Uhr die Eichbergstraße bergabwärts und missachtete an der Einmündung zur Oberensinger Straße die Vorfahrt einer 42 Jahre alten Autofahrerin.

Obwohl die Autofahrerin bremste, wurde das Mädchen frontal vom Wagen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Vom Rettungsdienst musste die Elfjährige in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.