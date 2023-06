1 Sigfried Uiberreither (linker Bildrand) war als Gauleiter dem Führer Adolf Hitler unterstellt. Foto: Archiv

39 Jahre lang lebte der ranghohe NS-Funktionär Sigfried Uiberreither alias Friedrich Schönharting in Sindelfingen. Der Historiker Stefan Karner forscht zum Untertauchen des Naziverbrechers – und sammelt Hinweise von Zeitzeugen.









Wie konnte Sigfried Uiberreither mit seiner Familie unter dem Namen Friedrich Schönharting fast 40 Jahre unbehelligt in Sindelfingen leben? Wer wusste von der wahren Identität des Mannes, der in der Steiermark und in Slowenien als NS-Gauleiter für barbarische Verbrechen verantwortlich ist und dem als Kriegsverbrecher die Todesstrafe drohte? Wer verhalf Uiberreither nach dem Erscheinen vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal zur Flucht?