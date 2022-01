1 Novak Djokovic sitzt derzeit in einem Quarantäne-Hotel fest. Foto: AFP/WILLIAM WEST

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat sich erstmals nach dem Ärger um seine Einreise nach Australien zu Wort gemeldet.















Link kopiert

Frankfurt am Main - Novak Djokovic hat sich via Instagram bei den „Menschen auf der ganzen Welt für ihre anhaltende Unterstützung“ bedankt. „Ich kann es fühlen, und ich weiß es sehr zu schätzen“, schrieb Serbiens Tennis-Idol. Djokovic sitzt seit seiner Ankunft in Melbourne in einem Quarantäne-Hotel fest, die australischen Behörden verweigern ihm wegen offenbar fehlerhafter Dokumente die Einreise. Am Montag soll ein Gericht entscheiden.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Ein Familienclan, der vor nichts zurückschreckt

Australiens Innenministerin Karen Andrews war zuvor den Vorwürfen der Familie Djokovic entschieden entgegengetreten. „Herr Djokovic wird in Australien nicht gefangengehalten, es steht ihm frei, jederzeit auszureisen“, sagte Andrews am Freitag australischen Medien: „Und der Grenzschutz wäre ihm dabei auch behilflich.“

Wirre Aussagen von Djokovics Vater

Djokovics Vater Srdjan hatte am Donnerstag behauptet, sein Sohn werde „in einem Gefängnis“ gefangengehalten. Zudem hatte er den Weltranglistenersten auf einer kuriosen Pressekonferenz in Belgrad mit Jesus am Kreuz verglichen.

Andrews sagte, dass Djokovic zwar ein Visum ausgestellt bekommen habe. Aber die Grenzbehörden hätten nach der Ankunft des Grand-Slam-Rekordchampions in Melbourne festgestellt, dass dieser die Einreisebedingungen nicht erfülle, weil er nicht vollständig geimpft sei.

Djokovic will mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte bei den Australian Open (ab 17. Januar) zu seiner Titelverteidigung antreten und kämpft über seine Anwälte gegen die drohende Ausweisung.