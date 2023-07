1 Eine Delta-Maschine geriet nach dem Start in Mailand in ein Unwetter (Archiv). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Bayne Stanley

Ein Unwetter zwingt ein Flugzeug in Rom zur Notlandung. Die Nase der Maschine wird von starkem Hagel eingeschlagen, auch die Triebwerke und die Außenhaut werden in Mitleidenschaft gezogen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines ist kurz nach seinem Start in Mailand in ein Unwetter geraten und hat seinen Flug abbrechen müssen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde nach Rom umgeleitet, wo die Maschine am Montagnachmittag sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Passagiere seien „normal“ ausgestiegen.