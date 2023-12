Notfall-Leuchttürme in Stuttgart: Feuerwehr bereitet sich auf Katastrophenfall vor

1 An 22 Feuerwachen, wie hier in Obertürkheim, hängt dieses Schild. In Vaihingen fehlt es noch. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Die Stadt richtet 26 Sammelstellen in Stuttgart ein, an denen Notrufe auch im Fall eines Blackouts, also eines großflächigen Stromausfalls, abgesetzt werden können. Sie befinden sich an Feuerwachen und drei Hallenbädern.











Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben wohl schon einmal einen Stromausfall miterlebt. Meist bleibt es nur wenige Minuten, im Ausnahmefall einige Stunden dunkel. Im besten Fall zündet man Kerzen an, liest ein Buch oder geht abends eben etwas früher ins Bett. Doch was, wenn über längere Zeit kein Saft aus der Steckdose fließt?