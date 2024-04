Sydney: Sechs Tote bei Angriff in Einkaufszentrum

2 Rettungskräfte sind an der Bondi Junction zu sehen, nachdem mehrere Menschen in dem Einkaufszentrum in Sydney niedergestochen wurden. Foto: Steven Saphore/AAP/dpa

Sydney - Ein gemütlicher Samstagnachmittag beim Shoppen, doch plötzlich herrscht Panik und Todesangst: In einem belebten Einkaufszentrum in der ostaustralischen Millionenmetropole Sydney sticht ein Mann fünf Menschen nieder und tötet sie. Ein sechster Mensch stirbt an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Um das Leben weiterer, teils schwer verletzter Menschen wird gebangt.