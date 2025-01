Notenschluss an den Schulen im Land: Wann gibt es Halbjahreszeugnisse?

1 In Baden-Württemberg gibt es am Ende des Schuljahres das Zeugnis, zum Halbjahr die Halbjahresinformation. Foto: IMAGO/Christian / Ohde

Das Ende des Schulhalbjahres naht. Das ist gerade für Viertklässler bedeutsam. Wann bringen die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihre Noten nach Hause?











Eine der stressigsten Phasen im Schuljahr liegt hinter den Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg. Vor den Weihnachtsferien werden traditionell besonders viele Klassenarbeiten geschrieben. Nun rückt das Ende des ersten Schulhalbjahres näher, das offiziell bis zum 31. Januar läuft – und damit auch die Notenvergabe. Doch wann gibt es eigentlich Zeugnisse? Nun, da ist die Frage eigentlich schon falsch gestellt. Denn in Baden-Württemberg erhalten nur die Oberstufenklassen in den Gymnasien ihre Semesterzeugnisse. An die übrigen Schülerinnen und Schüler werden lediglich Halbjahresinformationen verteilt – und zwar zwischen dem 1. und dem 10. Februar.