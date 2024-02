Nordrhein-Westfalen: Mann mit abgetrenntem Genital in Wohnhaus gefunden – Lebensgefahr

1 Der 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn/IMAGO/steffen schellhorn www.augenflug

Ein Fall um ein abgetrenntes Genital in Herne gibt Ermittlern Rätsel auf. Nicht nur ist der Penis verschwunden, es ist auch völlig unklar, wie es dazu kommen konnte.











Ein zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebender Mann mit abgetrenntem Genital gibt der Polizei im nordrhein-westfälischen Herne Rätsel auf. Der 66-Jährige war in der Nacht auf Dienstag lebensbedrohlich verletzt in seinem Haus in der Ruhrgebietsstadt gefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf Zeugenhinweise. Aufgrund der unklaren Ausgangslage und der massiven Verletzungen richtete die Polizei eine Mordkommission ein.