1 Die Sanitäter sind mit dem Patienten beschäftigt, als jemand in das Rettungsfahrzeug steigt und ein Handy entwendet. Foto: picture alliance / Marcel Kusch

Zwei Sanitäter kämpfen in Nordrhein-Westfalen um das Leben eines Patienten. Während die Retter beschäftigt sind, schleicht sich ein Mann in den Einsatzwagen, stiehlt ein Handy und macht sich aus dem Staub.

Plettenberg - Notsituation dreist ausgenutzt: Während Notfallsanitäter in Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) um das Leben eines Patienten kämpften, stieg ein 32-Jähriger in den Krankenwagen und stahl ein Dienst-Handy.

Ein Zeuge beobachtete den Mann vergangene Woche gegen 22.50 Uhr, wie er hinten in den Rettungswagen stieg, wieder herauskam, etwas im Gebüsch versteckte und in einem Haus verschwand.

Verdächtiger versteckt sich auf Dachboden

Die Rettungsdienst-Mitarbeiter bemerkten das Fehlen des Handys erst, als sie den Patienten ins Fahrzeug luden. Der Zeuge informierte die Polizei, die dem Unbekannten folgte.

Als die Beamten an seinem Haus klingelten, versteckte sich der Tatverdächtige auf dem Dachboden. Mit dem Vorwurf konfrontiert, leugnete er seine Tat zunächst. Dann knickte er doch ein und zeigte den Beamten die Stelle, an der er das Smartphone versteckt hatte. Die Polizei stellte es sicher und übergab es wieder an die Besatzung des Rettungswagens.