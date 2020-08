1 Am Sonntag war ein Drängler in der Region Stuttgart unterwegs. Foto: dpa/Marcus Führer

Ein etwa 60- bis 70-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag mehrere Verkehrsteilnehmer in der Region Stuttgart bedrängt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.

Gerlingen/Sindelfingen/Stuttgart - Die Polizei sucht den Fahrer eines BMW, der am Sonntagmittag zwischen Gerlingen, Sindelfingen und Stuttgart unterwegs war – und dabei etliche andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der Mann ist zwischen 60 und 70 Jahre alt.

Nach Informationen der Polizei fuhr der Fahrer eines vermutlich grauen SUV vom Typ BMW X1 auf der Stuttgarter Straße beim Gerlinger Waldfriedhof mehrmals sehr dicht auf einen Dodge auf – was als Nötigung, eine Straftat, einzustufen ist. Dann überholte der Unbekannte den Dodge, setzte sich vor das Auto und bremste. Anschließend wechselte er auf den linken Fahrstreifen und fuhr dort sehr langsam weiter, wodurch vermutlich andere Verkehrsteilnehmer behindert wurden. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt auf der Autobahn bis Sindelfingen-Ost fort und hielt dann an einer Bushaltestelle an der Mahdentalstraße an. Dort unterhielten sich der Gesuchte und der Fahrer des Dodge kurz.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Als sich der BMW-Fahrer wieder in den fließenden Verkehr einfädelte, soll er den Fahrer eines roten Motorrollers gefährdet haben. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des BMW behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0 71 56/4 35 20 zu melden. Der Gesuchte hatte graues schulterlanges Haar und trug ein graues Jackett. Das Fahrzeug, so die Polizei, sei auf eine Firma zugelassen, der Fahrer aber noch nicht ermittelt.