Am Sonntagabend haben Unbekannte auf der A 81 zwischen Mundelsheim und Steinheim an der Murr ein Auto zum anhalten gezwungen. Dadurch entstand ein Autounfall, die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach mehreren Nötigungen auf der A 81 zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg am Sonntagabend sucht die Polizei nach einem VW und einem Jaguar, beide mit Würzburger Kennzeichen (WÜ-).

Den Ermittlungen zufolge waren die Nötigungen und die dadurch resultierenden Gefährdungen des Straßenverkehrs auch die Ursache für einen Auffahrunfall.

Lesen Sie auch

Wie die Polizei berichtet, soll es zunächst kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd zu einer gefährlichen Situation zwischen dem gesuchten VW-Fahrer und einem 37-jährigen Opel-Fahrer gekommen sein. Der 37-Jährige soll zuerst den VW-Fahrer mit einer Lichthupe aufgeblendet haben. Daraufhin habe der VW-Fahrer ihn auf dem linken Fahrstreifen ausgebremst, später habe dann auch der Jaguar – ebenfalls mit Kennzeichen aus Würzburg – den Opel ausgebremst.

Schließlich sollen VW und Jaguar dann bis zum Stillstand abgebremst und so auch den Opel zum Anhalten genötigt haben. Dann stiegen mehrere Personen aus den Autos aus und schlugen und traten gegen den Opel. Die Beifahrerin alarmierte deshalb die Polizei. Die Personen stiegen dann jedoch wieder in ihre Autos und fuhren in Richtung Heilbronn davon, bevor die Beamten eingreifen konnten. Nur wenig später ging bei der Polizei dann auch die Meldung über einen Auffahrunfall ein, der offenbar dadurch verursacht wurde, dass ein Transporter aufgrund der Nötigungen ebenfalls bremsen musste, ein Pkw-Fahrer dies jedoch zu spät bemerkte und auffuhr. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall und insbesondere nach den beiden Autos mit Würzburger Kennzeichen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 686 90 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen genommen.