1 Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 13-Jähriger fährt mit seinem Fahrrad in Nördlingen zur Schule, als er von einem Unbekannten angehalten wird, der sich als Polizist ausgibt. Der Mann weist den Schüler auf Mängel an dessen Fahrrad hin und bittet ihn zur Kasse.















Link kopiert

Ein falscher Polizist hat in Nordschwaben von einem Schüler 15 Euro Verwarngeld kassiert und ist danach spurlos verschwunden. Der Gauner hatte den 13-Jährigen angehalten, als dieser in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Fahrrad in die Schule fuhr. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann erklärte dem Kind, dass das Rad Mängel habe und dafür in Bar eine Verwarnung gezahlt werden müsse.

Nach dem Abkassieren sei der Täter mit seinem Auto davongefahren, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann soll ein blaues Auto mit gelben Streifen und einem Aufdruck „Polizei“ gefahren haben. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Die Tat hatte sich bereits am Mittwochmorgen zugetragen.